Më në fund, ëndrra më e madhe e Kris Jenner po kthehet në realitet, fëmijët e saj po ndahen nga partnerët e tyre, që sipas Kris, i mbanin pranë vetëm për interes. Kylie është ndarë nga Tyga, ndërsa Rob i dha fund me Chyna.

Një burim pranë 60-vjeçares shprehet: ”Kris shpreson me gjithë zemër që marrëdhënia e Rob me Chyna dhe ajo e Kylie me Tyga të ketë marr fund njëherë e përgjithmonë. Kris dëshpërimisht i mbron fëmijët e saj nga ata që i sheh si ndikim negativ për familjen. Kris ka punuar shumë për të rritur fëmijët e saj. Ajo tani po përpiqet të bëje gjithçka, që tu bëjë fëmijëve të qartë interesat e ish partnerëve të tyre.”