Per te dytin muaj radhazi inflacioni shënoi renie, duke arritur ne muajin gusht 1.6%, niveli me i ulet i 2017. Rënia e inflacionit ishte e paralajmëruar nga rritja e dobët e çmimeve te prodhimit dhe atyre te importit. Ne nje mase me te vogël ne këtë situate ka dhënë efekt edhe forcimi i lekut ne kursin e këmbimit ndaj euros.

Nje lek i forte i bën me te lira importet dhe ul presionet per inflacion. Banka e Shqipërisë shpresonte se këtë viti inflacioni do te arrinte ne 2.3 % me baze vjetore, por renia me dy muaj rresht e ben pesimiste këtë pritshmëri te Bankës Qendrore.