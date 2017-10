Presidenti i Federatës Shqiptare te Futbollit e ka etiketuar si nje ecuri pozitive fushatën eliminatore te botërorit nga ana e kuqezinjve. Ne mbyllje te edicionit duke bere bilancin e ekipit kombëtar, Armand Duka ka theksuar se vendi i trete ishte hera e pare per Shqipërinë ne grup ne histori, edhe pse disa ndeshje ne shtëpi si me Izraelin dhe Italinë mund te shkonin me mire. Sipas tij puna e teknikut Panuci ka qene e kënaqshme, edhe pse nje loje jo e mire, por futbolli është cinik.

Presidenti i FSHF-se nuk ka lëne pa përmendur edhe krisjen me tifozët kuqezi ku sipas tij bojkoti i tyre po e dëmton kombëtaren.

Me ndarjen tashme te kombëtareve ne ligen e re, ate te kombeve kreu i institucionit te futbollit është i bindur se Shqipëria ka mundësi reale tashme te marri pjese vazhdimisht ne finalet e europianit e ne ndonjë rast edhe ne botëror.