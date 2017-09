Xhensila, rremben mikrofonin ne dasme, e i kendon Besit ‘Jam e jotja’ ❤️ Xhensila me pare, I ka dedikuar edhe kengen “Engjell” Video @skerdi.faria

A post shared by © Vizion Plus TV (@vizionplustelevizion) on Sep 1, 2017 at 2:25pm PDT