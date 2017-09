Dhe menjëherë pas humbjes se thelle ne Paris, por edhe raportet e ftohta me yjet e skuadrës, drejtuesit e Bajernit kane shkarkuar Karlo Ançelotin. Nëpërmjet nje komunikate zyrtare klubi bavarez ka bere te ditur se pas nje analize te thelle per ate humbje ne Paris është vendosur largimi i Ancelotit dhe gjithë stafit italian dhe zëvendësimi i tij me Vili Sanjol si trajner i përkohshëm.

Nga ana e tij Karl Hainc Rumenige shpjegoi se prezantimi i skuadrës ne kete fillim sezoni nuk ishte ashtu siç pritej. Bajern nuk shkarkonte nje trajner qe nga viti 2011. Ndërkohe Anceloti zëvendësoi Guardiolen vitin e kaluar, ndërsa arriti te fitonte vetëm nje titull kampion ne Bundeslige. Aktualisht Bajern ndodhet tre pike larg kryesuesve te Borusia Dortmund ne vendin e trete.