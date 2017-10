Edinson Cavani shpëton Paris SG nga humbja e pare sezonale. 2-2 ne javën e 10 te kampionatit ne te ashtuquajturën klasiken e Francës mes Olimpik Marseje dhe Paris SG me këta te fundit qe mbajnë kryesimin, por tashme 4 pike larg Monako. Ne Velodrom,ne sfidën qe nisi me shkelmimin e topit nga Lorik Cana ishin te paret vendasit qe zhbllokuan shifrat ne minutën e 16 me Luis Guztavo. Por braziliani Neymar ne minutën e 33 ktheu gjithçka ne baraspeshe. Skuadra e Rudi Garcia edhe njëherë tjetër ne avantazh kur ne minutën e 78 Tovin mposhti portierin kundërshtar, duke bere te shpërthejnë tifozët e pranishëm ne velodrom. 3 minuta nga fundi Neymar la skuadrën me nje lojtar me pak, ndërsa atëherë kur pritej qe Parisi te pësonte humbjen e pare ne minutën e 93, El Matador sigloi shifrat përfundimtare 3-3

Reali i Madridit mundi Eibar 3-0 ne javën e 9 te La Liga, duke u ngjitur ne vend te trete ne renditjen e përgjithshme ne kuotën e 20 pikëve, 5 me pak se kryesuesit e Barcelonës. Ne Santiago Bernabeu, takimi u zhbllokua qe ne minutën e 18 pas nje goli te Oliveira. 10 minuta me vone talenti Asensio dyfishoi rezultatin per skuadrën e Zinedin Zidan. Per te vulosur shifrat mendoi Marcelo qe 8 minuta nga fundi shënoi golin e trete ne portën kundërshtare.

Jave magjike per Lacion. Pas fitoreve ndaj Juventus dhe Nises ne Europe, skuadra e Incagit arriti nje tjetër rezultat pozitiv, ketë here ne javën e 9 te serisë A. 3-0 ne Olimpiko kundër Kaljarit, duke mbajtur diferencën me tre pike me vendin e pare Napoli. Ciro Imobile hapi serine e golave ne minutën e 7 nga pika e bardhe e penalltisë per te dyfishuar shifrat 4 minuta nga fundi i pjesës se pare. Me fillimin e te dytës ne minutën e 49 Bastos shënoi golin e trete përballe skuadrës Sarde qe pëson keshtu humbjen e peste radhazi.