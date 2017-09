Athina zyrtare vijon pretendimet për shkeljen e të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri, duke përmendur specifikisht problemet e pronësisë në Himarë. Deklarata e radhës erdhi nga presidenti Prokopis Pavlopulos, gjatë një darke zyrtare për nder të presidentit Makron që vizitoi kryeqytetin grek.

“Kjo po ndodh edhe me Shqipërinë fqinje. Edhe ajo duhet të gjejë vendin e saj në BE, por me respekt të plotë tek të drejtat europiane. Dhe një prej shtyllave të të drejtave europiane janë të drejtat themelore e njeriut. Kur shikojmë shkelje të tilla të të drejtave themelore, siç është përshembull e drejta e pronësisë, si është e mundur që Greqia të favorizojë një perspektivë të tillë europiane, të një shteti që shkel të drejtat europiane?!”