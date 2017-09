Nëse do të shihnit fotot sigurisht që do ti njihnit dhe madje emrat e tyre do ti kishit në majë të gishtave, por kujdes. Ermat e tyre nuk janë aspak siç i kemi ditur.

Shumë prej tyre vendosin emra arti, të tjerë i ndryshojnë ato për t’u dukur më unikë dhe për t’u mbajtur mend.

Nga Rihanna tek Brad Pitt, emrat e lindjes së këtyre yjeve nuk kanë fare lidhje me ato që ne mendojmë se kanë në të vërtetë.