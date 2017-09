Beteja kundër informalitetit vazhdon e në këtë kuadër Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj i kërkon biznesit më shumë ndërgjegjësim. Në një letër publike drejtuar dhomave të tregtisë në vend, Ahmetaj sqaron se ndryshe nga mandati i parë ku kryefjale ishte “zero tolerance” ndaj informalitetit.

Këtë mandat të dytë kërkohet më shumë përgjegjësi e transparencë nga vetë biznesi, që tanimë ka lehtësime me një paketë me mbi 42 procedura tatimore e doganore. Me anë të kësaj letre, ministri Ahmetaj paralajmëron edhe një tjetër reformë, atë të reduktimit të numrit të lejeve apo licencave që kërkohen nga zyrat e shtetit për një shërbim.