Komisioni i posaçëm parlamentar nuk ka mundur te votoje 12 anëtaret e komisionit te posaçëm i kualifikimit dhe komisioneret publike. Shkak është bere mungesa e deputetes demokrate Jorida Tabaku, e cila per arsye personale nuk ndodhet ne Tiranë.

Sistemi i votimit parashikon qe çdo anëtar i komisionit përzgjedh me votim te fshehte nje prej kandidateve per te qene pjese e organeve te vetingut. Tashme duhet te mblidhet parlamenti ne sesion te jashtëzakonshëm ne mënyrë qe te zgjidhet zëvendësuesi i deputetes Tabaku. Partite kane filluar mbledhjen e firmave per thirrjen e kuvendit dhe socialistet kërkojnë qe seanca te zhvillohet qe nesër.