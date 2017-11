Ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj është takuar me ambasadoret e vendeve te BE me te cilët ka diskutuar për aksionin “forca e ligjit” i lancuar nje dite me pare nga kryeministri Edi Rama.

Vete Xhafaj ka njoftuar ne rrjetin social se nesër prezantohen detaje te strategjisë se re te luftës kundër krimit te organizuar.

Task forca e miratuar edhe nga qeveria qe do te jete strukture brenda Policisë se Shtetit, sipas ministrit Xhafaj ka mbështetjen e partnerëve europianë dhe atyre amerikane.