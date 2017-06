Pese dite para zgjedhjeve te 25 qershorit, Edi Rama u ben thirrje shqiptareve te votojnë Partine Socialiste. Nga Gramshi, kreu socialist kërkoi votën per numrin 2 per te ardhmen e fëmijëve dhe integrimin e vendit.

Rama i ka kthyer përgjigje edhe akuzave te Lulzim Bashes edhe ne lidhje me favorizimin e universiteteve private. Rama kërkoi edhe votën e demokrateve ne keto zgjedhje, ndërsa dha nje mesazh edhe per gratë e qarkut te Elbasanit.

Lideri socialist deklaroi se ne 4 vitet e ardhshme, qeveria e tij do te rrisë pagën minimale ne nivelin e 300 mije lekeve, do te rritjen pensionet dhe me 40 % pagat e punonjësve.