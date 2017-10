As kryeministri Rama dhe as presidenti i republikës Ilir Meta nuk janë prononcuar mbi kërkesën e Prokurorisë për arrestimin e ish-ministrit të brendshëm Saimir Tahiri.

Kete batute kreu i shtetit e bëri pas takimit me rastin e 25-vjetorit të krijimit të Gjykatës Kushtetuese. Reforma ne sistemin e drejtësisë ka qene kryefjalë e deklaratës së Presidentit.

“Është me shumë rëndësi që sistemi gjyqësor në tërësi, përfshi këtu dhe Gjykatën Kushtetuese, duhet të vazhdojë të përmbushë detyrën sipas ligjit, me integritet, përgjegjësi dhe me të njëjtin përkushtim pavarësisht nga sfidat që përmendi dhe kryetari i saj. Prandaj, edhe realizimi i misionit nga Gjykata Kushtetuese është më i nevojshëm në këto momente, pikërisht kur i gjithë sistemi i drejtësisë është në fazën tranzitore reformuese të zbatimit të vettingut dhe krijimit të institucioneve të reja dhe ku për këtë shkak vigjilenca në drejtim të zbatimit të parimeve kushtetuese mund të zbehet.”