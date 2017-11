Bashkimi Europian kërkon me ngulm plotësimin e kritereve nga Shqipëria, ku lufta kundër korrupsionit është një ndër më thelbësoret. Deklarata vjen nga ambasadorja e BE-së në Tiranë, gjatë një takimi me përfaqësues të Shoqërisë Civile, në funksion të përgatitjes së progres raportit për Shqipërinë.

“Secili shtet anëtar apo edhe ata që aspirojnë, duhet të pajtohen me kushtet e paracaktuara dhe kritere që duhet të plotësohen. Është një punë që do përkushtim, natyrisht edhe besimin e palëve, kjo edhe nga shtet anëtare. Me anë të bashkëpunimit rezultatet do të jenë të frytshme. Këtu evidentohet progresi i arritur deri në këto momente, por edhe hapat që do të ndiqen për hapjen e negociatave të Shqipërisë. Korrupsioni është një nga objektivat që duhet të luftohet nga qeveria shqiptare dhe si një kriter për të ecur përpara në integrimin e BE.”