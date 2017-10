Për ambasadorët Donald Lu dhe Romana Vlahutin nisja e procesit të Vetting-ut është një ditë e madhe për Shqipërinë

Deklaratat diplomatët i bënë pas ceremonisë së përurimit të selisë së re, ku punonjësit Vettingu-t, do të shqyrtojnë dosjet e të gjithë njerëzve të sistemit të drejtësisë shqiptare. Përfaqësuesi i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit Theo Jacobs, foli per vështirësitë gjatë procesit.

“Kolegët e mi dhe unë në të ardhme do të kemi vështirësi në këtë proces te gjatë dhe me sfida. Por përkushtimi ynë nuk do të mungojë për të bërë operacionet e nevojshme në sistemin e drejtësisë. Sot nisin sfidat tona. Trupa duhet të jetë e përgatitur për një punë të përgjegjshme dhe të rëndësishme. Me këtë operacion që po nis, do të sqarohen disa pika për të sjellë drejtësinë në Shqipëri.”