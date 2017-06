Erion Veliaj bën bilancin e punëve ne dy vjet nga zgjedhja e tij ne krye te bashkisë. Kryebashkiaku tregoi se deri tani kane përfunduar 800 pune publike. Veliaj u beri thirrje banoreve te Tiranës qe ditën e diele te votojnë per vijimin e punës dhe zhvillimin e vendit.

Veliaj përmendi projektet madhore ne Tirane, sheshin Skenderbej, pazarin e ri, parkun olimpik, bulevardin por edhe dhjetëra investime brenda 50 blloqeve. Kryetari i bashkisë deklaroi se do te vijoje punën me te njëjtin ritëm, ndërsa kërkoi mbështetjen e banoreve ne 25 qershor per t’i dhëne nje mandat te dyte qeverise Rama.