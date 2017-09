Kryetari i Bashkisë së Tiranës mori pjesë në samitin e qyteteve që mbahet në Izrael. Erion Veliaj u përzgjodh për të prezantuar projektet e Tiranës parkimi me sms dhe aplikacioni “Tirana Ime”ai gjithashtu foli per projektet në shërbim të fëmijëve si këndet e lodrave, çerdhet, kopshtet e shkollat, si dhe projektet urbane si pazari i ri.

Gjatë vizitës së në Izrael, Veliaj u prit nga kryetari i bashkisë së Tel Avivit, Ron Huldai. Me kete qytet Tirana do të ketë bashkëpunim në fushën e turizmit dhe inovacionit. Veliaj u takua edhe me kreun e bashkisë se Jerusalemit.