Nje dite para nisjes se vitit te ri shkollor, bashkia përfundon kopshtin e 30–te te rikonstruktuar ne Tirane. Gjate inspektimit te godinës se rinovuar, kryetari Erion veliaj theksoi se rikonstruksioni i objekteve arsimore do te vijje dhe ne zonat periferike per te krijuar kushte te njëjta per te gjithë fëmijët e kryeqytetit.

Kryetari i bashkisë siguroi prindërit se ne kopshtet dhe çerdhet e Tiranës eshte punuar me cilësi. Kushtet e krijuara dhe menuja ushqimore, ka shtuar kërkesat e prindërve per institucionet publike. Veliaj deklaroi se do te vijojnë investimet ne institucionet e tjera arsimore. Gjate këtij viti do te nise ndërtimi i 16 shkollave te reja. Me përfundimin e tre shkollave pritet te eliminohet mesmi me dy turne ne Tirane.