Pas hapjes se unazës se Tiranës ka ardhur edhe reagimi i Partisë Demokratike. Selia blu nëpërmjet nje deklarate shprehet se ky segment duhet te kishte përfunduar qe ne vitin 2014, pasi financimi ishte siguruar nga qeveria Berisha, por per Ramen dhe Veliajn nuk ishte prioritet.

Sipas demokrateve megjithe zellin e Rames e Veliajt per ta shitur si nje “pune te tyren te kryer”, fakti është qe ky segment kaq i rendesishem duhej te ishte ne funksion 3 vite me pare. Ne këto tre vite trafiku i Tiranës do te ishte ndjeshëm me i lehtësuar, Tirana do te kishte me pak ndotje dhe zhurme, qytetaret e komunës se Parisit dhe te unazës se re nuk do t’u duhej te humbnin ore te tera per te mbërritur ne shtëpitë e tyre vijon deklarata e PD.