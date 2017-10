Ketë te shtune kryetari i bashkisë se Tiranës ka inspektuar rrugën e përfunduar te Peze-Helmesit. Segmenti Shirt – Peze Helmes, shërben per te lidhur lagjet me njëra tjetrën, per te lehtësuar qarkullimin e automjeteve, por dhe tregtimin e produkteve bujqësore e blegtorale.

Erion Veliaj theksoi se gjysmën e dyte te mandatit, prioritet do te jete investimi ne fshat. Bashkia ka nisur nje plan per sistemimin e qendrave te fshatrave ne mënyre qe te krijohet infrastruktura e përshtatshme edhe per banoret e zonave rurale.