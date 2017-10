Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, gjatë nje vizite zyrtare në SHBA të shtunën, është pritur në Shtëpinë e Bardhë nga zëvendës presidenti amerikan Majk Pence. Zv/presidenti shprehu mirënjohjen për thaçin dhe presidentin serb Aleksandër Vuçiç, për avancimin e dialogut mes dy vendeve. Pence shprehu mbështetjen e SHBA për transformimin e forcave të sigurisë të Kosovës përmes Kushtetutës, si dhe inkurajoi ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi.

Thaçi dhe Pence ranë dakord për avancimin e reformave, sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Ndërsa presidenti Thaçi u zotua se do të përmbushë çdo detyrim ndërkombëtar për realizimin për anëtarësimin e Kosovës ne OKB, NATO dhe BE. Gjatë qëndrimit në SHBA, Thaçi u takua edhe me ish-zëvendës presidentin Xho Bajden, për të cilin u shpreh se është dhe do te mbetet zëri i Kosovës.