Telefon qe na peshon mbi koke deri ne 24 kilogram. Kjo është pasoja nëse ne përdorim telefonin me ore te gjata dhe pozicionohemi me kokën ulur drejt aparatit celular.

Fizioterapisti Endrit Mone shpjegon se pasojat janë direkte në shtyllën kurrizore. Më parë vuanin vetëm ata që rrinin një kohë të gjatë para kompjuterit. Sot, është shtuar edhe telefoni.

Por telefoni është bërë mjet i pandashëm nga dora. Të rinjtë janë përdoruesit më të mëdhenj të celularit, në çdo kohë e në çdo vend.

Nëse dikush do të neglizhojë këshillat e do të tregohet i pakujdesshëm me celularin, ai mund të përfundoje edhe ne operacion.