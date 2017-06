Stilistet gjithnjë e me shume po i rikthehen folkut, motiveve te traditës e kulturës se tyre. Kështu ka ndodhur edhe me Akademinë e Arteve, ku studentet me te mire janë zgjedhur per te prezantuar koleksione veshjesh qe përtej prerjeve e ngjyrave moderne, përcillnin shume nga motivet shqiptare.

Motivet e xhubletave apo palat e fustanellave qe merrnin forme here here edhe përmes materialeve te riciklueshme ishin e veçanta tjetër e kësaj sfilate.

Veshjet me te vlerësuara do ti mbeten ateliesë se universitetit, pavarësisht se nga te pranishmit nuk mungoi kërkesa për te blere diçka nga ky koleksion.