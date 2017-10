Senati spanjoll nis këtë të premte debatin për masat e marra nga qeveria për zbatimin e nenit 155 të Kushtetutës ndaj Katalonjes.

Kryeministri spanjoll Mariano Rahoj do të nisë diskutimet, ndërsa senati do të japë fjalën e fundit për miratimin e një pakete masash që do të imponojnë sundimin e drejtpërdrejtë në rajonin që pretendon pavarësinë.

Masat përfshijnë largimin e qeverisë katalanase dhe thirrjen e zgjedhjeve të reja rajonale brenda 6 muajsh. Por banoret ne rajon nuk duan zgjedhje të reja.

Edhe lideri katalanas Charles Piudgemonte ka përjashtuar opsionin për thirrjen e votimeve të parakohshme, si një mënyrë për ta ndaluar Madridit të vejë në zbatim nenin 155 të Kushtetutës.

Për këtë, Puigdemont tha se i kishte shqyrtuar të gjitha mundësitë për një zgjidhje përmes dialogut, por Partia Popullore në pushtet, nuk i kishte dhënë atij “një përgjigje të përgjegjshme”.

Mediat shkruajnë se ligjvënësit spanjollë janë takuar mbrëmjen e së enjtes për të vendosur për një përgjigje të përbashkët. Nga ana tjetër lideri katalanas Charles Pidgemont mund të aktivizojë shpalljen e pavarësisë së rajonit pas referendumit të 1 tetorit.

Kryeministri Mariano Rahoj, këmbëngul për rikthimin e ligjit në Katalonjë dhe thekson se nuk mund të pranojë kushtet e liderëve rajonale për pavarësi.

Ndërkohë sindikatat e studentëve kanë dalë në protestë masive për të siguruar se masat nuk do të prekin arsimin.