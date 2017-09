Policia e Beratit sekuestroi të enjten 325 kg lëndë narkotike kanabis sativa, ndërsa shoqëroi në komisariat 5 banorët të zonës, si autorë të dyshuar të trafikimit te saj. Uniformat blu bëjnë me dije se droga u gjet gjatë kontrollit në fshatin Potom.

Lënda narkotike ishte e fshehur brenda një magazine e ndarë në 17 thasë. Policia ka marre pyetje te arrestuarit, per te hedhur drite me shume mbi kultivuesit e drogës dhe paketimit te saj per ta shitur.