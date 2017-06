Pas shumë vitesh, reperi i njohur Jay Z më në fund do t’u sjellë fansave të tij muzikë të re, në datën 30 qershor. Dhe të gjithë artistët kanë shmangur çdo publikim rreth asaj date.

Të gjithë, përveç njërit, këngëtarit me origjinë shqiptare, Stanaj.

Këngëtari shqiptar ka treguar me anë të një videoje në Instagram se të premten tjetër, pra në 30 qershor, Albert do të publikojë këngën “The Way I Love Her”. Ky është me të vërtetë një hap i guximshëm nga shqiptari kur të gjithë kolegën vendosin ta marrin “pushim” atë ditë, ai shkon kundër rrymës.

Epo, ç’të themi veçse t’i urojmë suksese!