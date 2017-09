Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka premtoi se Shqipëria do të jetë konkrete në ndihmë të Kosovës si në rrafshin politik ashtu dhe në atë të integrimit. Xhacka priti ministrin e ri të sapozgjedhur të forcës për sigurinë e Kosovës Rustem Berisha.

“E sigurova zotin ministër se mbështetja jonë do të vijojë të jetë konkrete dhe maksimale si në rrafshin politik ashtu edhe në atë teknik. E gjithë eksperienca e Shqipërisë në rrugën e integrimit të plotë në NATO do të vijojë të përcillet me profesionalizëm dhe me dashamirësi tek vëllezërit tanë kosovarë.”