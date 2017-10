Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga UNESCO. Arsyet e këtij vendimi lidhen me qëndrimet e vazhdueshme të kësaj organizate kundër Izraelit. Përmes një komunikate për shtyp, Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu shqetësimin për borxhet gjithnjë e në rritje të UNESCO-s dhe theksoi se kjo organizate duhet reformuar.

Kreu i UNESCO-s, Irina Bokova deklaroi me keqardhje se tërheqja e SHBA është një humbje.

Shtetet e Bashkuara do të krijojnë një mision vëzhgimi në organizatën me bazë në Paris, për të zëvendësuar përfaqësimin derisa vendimi të bëhet zyrtar ne muajin dhjetor të vitit 2018.

Në vitin 2011, SHBA-të ndaluan kontributet për UNESCO-n në formë proteste për garantimin e statusit të anëtarit të plotë per palestinezët. Vitin e kaluar, Izraeli pezulloi bashkëpunimin me organizatën, pasi ajo miratoi një rezolutë që nuk përmendte lidhjet izraelite me një vend të shenjtë në Jerusalem.

Por, sipas ekspertëve, tërheqja lidhet edhe me kursimin e parave, pasi 22% të buxhetit të UNESCO-s jepet nga Shtetet e Bashkuara.