Kodi Zgjedhor përcakton se për tu regjistruar si parti garuese në zgjedhje, një force joparlamentare duhet të paraqesë të paktën 5 mijë firma qytetarësh. “Sfida për Shqipërinë” dorëzoi mëngjesin e kësaj të enjteje 8 mijë të tilla.

Bojaxhi thotë se Sfida përfaqëson atë forcë politike, e cila ka për synim të rrëzojë partitë te cilat kanë mbajtur peng vendin prej 25 vitesh.

Në zgjedhjet lokale të 2015, Gjergj Bokaxhi kandidoi për kryetar të Bashkisë Tiranë dhe morri 16 mijë vota.

Nëse më 18 qershor do merrte të njëjtin numër votash në Qarkun Tiranë, sipas formulës së llogaritjes, Sfida për Shqipërinë do të fitonte një mandat për deputet. Por pritshmëritë sipas Bojaxhiut janë për shumë me tepër.