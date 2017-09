Pak orë pas formimit të qeverisë me kryeministër Ramush Haradinjan, Lista Serbe, ka filluar lëvizjet e para. Në një intervistë për televizionin shtetëror serb, shefi i listës serbe Goran Rakiç ka thënë se qeveria e Kosovës tashme varet prej saj.

Ai shtoi se do t’i rikujtojë Prishtinës detyrimet e saj, ndërsa garantoi qytetarët serbë se asosacioni i komunave me shumicë serbe do të formohet së shpejti. Sipas Rakiç, formimi i këtyre komunave është kushti i marrëveshjes për formimin e qeverisë. Por ndërkohe kryeministri aktual, gjatë kohës kur ishte ne opozite, e ka cilësuar antikushtetues formimin e komunave serbe në veri.