Incidente plot, me apo pa dashje, ka kaluar këngëtarja Selena Gomez që së fundi ka dalë zbuluar më shumë seç duhet, me një jumpsuit tepër provokues.

Bukuroshja brune ekspozoi gjoksin e veshur me një trupore nga Jacquemus, e koleksionit të vjeshtë-dimër 2017.

Me kokën lart, 24-vjeçarja ecte tepër konfidente në rrugë teksa paparacët filmonin hiret e saj.

Kjo është hera e dytë që Selena përflitet për veshjen, pas një nate romantike në Nju Jork me partnerin The Weeknd, ku u shfaq me një fustan të zi të tejdukshëm dhe pa reçipeta.