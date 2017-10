Uefa Champions League starton sonte ne mbrëmje ne platformën Tring me javën e trete te fazës ne grupe. Ne vëmendjen e te gjithëve dy supersfida ajo ne Etihad Stadium mes Manchester City e Napolit dhe ne Santiago Bernabeu kampionet e Real sfidojnë Totenhem. Përplasje interesante ne grupin F, ku kryesuesit e drejtuar nga Pep Guardiola përballen me skuadrën, e cila si asnjë tjetër ka arritur 8 fitore ne po kaq ndeshje ne serie A. Napolitanet vijnë ne nje forme te jashtëzakonshme, ndërsa kërkojnë te bëjnë surprizën ne ishull. Gjithsesi tekniku Sari e di forcën e kundërshtarit duke paralajmëruar se do te jete shume e vështire .

“Është nje ndeshje jo shume e rëndësishme pasi citizens jane skuadra me e forte e planetit dhe duan te fitojnë gjithçka”.

Edhe ne kampin kundërshtar ka respekt, ku Pep Guardiola ka versuar forcën e Napolit, nje skuadër qe di te beje gjithçka dhe ne perfeksion. E vetmja mungese italiane është Milik ndërkohe qe ne kampin kundërshtar te dëmtuar jane Company dhe Mendy. Ne sfidën tjeter te ketij grupi, Fejenord përballet me Shaktar Donjeck. Beteje interesante ne Spanje mes dy liderëve te grupit H me pike te plota 6. Zidan nuk do te ketë shërbimet e Bale, Kovacic dhe Karvahal, ndërsa per spersat mungojnë Delle Ali, Nkudu, Vaniama, Dembele dhe Devis.

Ne Qipro ndërkohe Borusia Dortmund ka mundësinë te marri tre piket e para kundër Apoelit vendas. Por ndeshje interesante rezervojnë edhe grupet e tjera.

Monako sfidon kryesuesin e grupit G Beshiktash, ndërsa Lajpcig ndeshet me Porton. Ndërkohe ne grupin e ekuilibruar atë E, Spartaku përballet me Seviljen ne Moske, ndërsa Maribor sfidon Liverpulin. Katër ndeshjet kryesore do te transmetohen drejtpërdrejt dhe ekskluzivisht ne platformën Tring, ndërsa nje kanal i eshte dedikuar te gjitha golave dhe rasteve te mbrëmjes ne 8 takimet e para te javës se trete.