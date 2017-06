Nga Maliqi, kreu i qeverisë kërkoi ndihmën e demokratëve dhe të socialistëve që me 25 qershor me votën e tyre të flakin tepsinë e pushtetit, sepse kjo është mënyra e vetme si mund të bëhet shtet. Në Devoll Rama ironizoi programin e partisë demokratike, që sipas tij nuk ka amerikanë e gjermanë.

“Programi i tij nuk ka brenda as gjermanë e as amerikanë, por të njëjtin shenjat të politikes së vjetër, gënje sa të mundesh për të marrë votat dhe pastaj bëj çfarë të duash me votat që të japin”.