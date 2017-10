Çështja Tahiri ka përplasur jo për here te pare ne sallën e parlamentit liderin e opozitës Lulzim Basha dhe kryeministrin Edi Rama. Nga foltorja e kuvendit Basha deklaroi se gjysma e ministrave te kabinetit Rama kane lidhje me bandat, duke shpjeguar kështu qëndrimin e maxhorances ndaj Tahirit.

Edi Rama: Kush kujton se e bën për budalla shqiptarin më të pashkollë gabon dhe në fund fare paguan. Keni gabuar më parë e keni gabuar edhe më vonë. Keq e më keq keni paguar. Kjo derexhe është në fakt fatura që keni marrë nga shqiptarët, pasi i keni bërë për budallenj jo një herë, por herë pas here me radhë. Përsëri do paguani! Do paguani dhe më keq, me kamatëvonesë shumë të lartë për sjelljen, veprimet dhe fjalët e ulëta për Shqipërinë, për njerëzit, për drejtësinë.