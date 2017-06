Kryeministri Edi Rama kërkon votën për Partine Socialite, ne mënyre qe kjo force te qeverise e vetme ne katër vitet e ardhshme. Nga Kamza Rama u beri thirrje edhe demokrateve te votojnë numrin dy për te vijuar investimet për zhvillimin e vendit ndërsa premtoi një administrate te pavarur nga partitë politike.

Kryeministri tha se për 4 vitet e ardhshme do te rriten investimet ne sektorë te ndryshëm si dhe do te këtë rritje pagash e pensionesh. Rama u shpreh i bindur se shqiptaret do te votojnë ne 25 qershor për integrimin e vendit ne bashkimin Europian.

Kreu i qeverisë tha se qytetaret duhet ta shprehin qetësisht vullnetin e tyre me vote e te tregojnë se janë europiane.