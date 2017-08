Një nga pjesëtaret me te rendesishem te familjes mbretërore te Arabisë Saudite mbërriti kete te premte me nje jaht luksoz në portin e Durrësit. Investitori i fuqishëm, princi Al Ualed Bin Talal Bin Abdulaziz, është nisur menjëherë në Tiranë ku ka zhvilluar nje takim me ministrin e jashtëm Ditmir Bushati.

Kreu i diplomacisë shqiptare shkruan ne facebook se me princin është diskutuar mundësia e investimeve ne vendin tone. Princi saudit është njëkohësisht edhe president i “Kingdom Holding Kompani”, njërës prej kompanive më të fuqishme ne fushën e investimeve në rajonin e Lindjes së Mesme.

Miliarderi arab zhvillon takime edhe me drejtues te tjerë te larte te shtetit shqiptar.