Prezantohet projekti per parkun qendror qe do te ndërtohet tek bulevardi i ri.

Kjo do te jete lagja e pare e kryeqytetit qe do te ndërtohet nga e para, ku parashikohet gjelbërim, rruge te gjera, kënde lojërash, kopshte e shkolla. Erion Veliaj tha se me mbledhjen e pare te Këshillit Bashkiak do te miratoje planin urbanistik dhe do te nise puna ne terren.

Sipas kryebashkiakut problematika kryesore e investimeve ne kryeqytet kane qene shpronësimet.

Ndërtimi i pjesës se mbetur te bulevardit te ri, se bashku me parkun qendror priten te punësojnë rreth 20 mije njerëz.