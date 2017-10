Policia arrestoi një nga autorët e plagosjes së simpatizantit të LSI në Lezhë ditën e zgjedhjeve më 25 qershor. Drejtori për krimin në Policinë e Shtetit Josif Shtëmbari, tha se në pranga ra Samuel Ndoka, i cili fshihej në Tiranë, ndërsa bashkë me të u arrestuan dhe dy persona të tjerë për armëmbajtje pa leje.

“Samuel Ndoka, 18 vjeç, banues në Lezhë ka qenë në kërkim pasi gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg, për plagosje e lehtë me dashje dhe armëmbajtje pa leje, kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. 18-vjeçari në bashkëpunim me shtetas të tjerë, nën kërcënimin e armës ka kanosur dhe dhunuar ditën e zgjedhjeve të 25 qershorit 2017, shtetasin F. D”.