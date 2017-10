Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj ka akuzuar Prokurorinë se kërkesa për prangosjen e paraardhësit të tij Saimir Tahirit është e motivuar politikisht. në një deklaratë për mediat Xhafaj tha se kërkesa e Krimeve të Rënda nuk shpreh vullnetin e ligjit.

Xhafaj: “Mesa shoh thjesht po duan ta përdorin. Për sa i përket asaj çfarë më pyetët, nëse do më pyesin nga pikëpamja ligjore, ajo çfarë është shkruar nga prokurorët e krimeve të rënda dhe për aq sa unë kam lexuar nuk është një gjë që është shpreh vullnetin e ligjit, që do të thotë se jemi në rastin kur segmente apo individë të Prokurorisë po vetëpërdoren politikisht në një çështje të nxehtë. Flas për sa unë kam parë. Nëse Prokuroria ka cështje të tjera le ti shohim. Do të shihni prova dhe vullnete konkrete shumë shpejt”