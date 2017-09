Kreu i PD Lulzim Basha mbledh ne orën 18.00 grupin parlamentar. Kjo mbledhje e pare deputeteve demokrate do te përcaktoje kryesine e grupit dhe kryetaret e komisioneve parlamentare qe i takojnë opozitës: komisioni integrimit, i medias dhe i shëndetësisë.

Ende nuk dihet nese komisionin e integrimit do ta drejtoje PD apo LSI, pasi edhe kjo e fundit ka shfaqur interes per te marre drejtimin. Mbledhja e grupit do te diskutoje edhe reagimin e PD ndaj zgjedhjes se Gramoz Ruçit ne krye te kuvendit dhe nuk përjashtohet mundësia qe te mos marre pjese ne votim. Gjithsesi e vetmja proteste kundër Ruçit do te jete ajo e ish te përndjekurve politike.