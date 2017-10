Këshilli i Mandateve dhe Rregullores është përfshirë nga debate mbi gjendjen e krimit në vend. I mbledhur për të diskutuar mbi Kodin e Etikës, të propozuar nga socialisti Taulant Balla, opozita foli për lidhje të politikanëve me botën e krimit. Fakt të cilin e pohoi pas mbledhjes demokrati Eduard Halimi.

“Deputetët të cilët kanë lidhje me krimin, lidhje familjare me krimin, lidhje shoqërore me krimin, janë financuar nga paratë e errëta të krimit të organizuar duhet të largohen dhe të lënë mandatin. Deputetë që kanë përfituar fonde publike, koncesione drejtpërdrejt, personalisht, apo nëpërmjet fëmijëve të tyre, duhet të lënë mandatin dhe të largohen.”