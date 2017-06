Kryetari i Libras, Ben Blushi, është ndalur ne Pogradec, ku është takuar me banore të këtij qyteti. Ai u premtoi qytetareve se partia e tij do të luftoje varfërinë, do të beje të mundur paga mbi minimumin jetik, si dhe tarifa 0 për studimet e larta.

Ndërsa kandidati i Sfida për Shqipërinë Gjergj Bojaxhi është takuar me shoferë ne rrugët e Tiranës. Ai ka kërkuar mbështetjen e tyre ne 25 qershor.

Sfida për Shqipërinë sipas Bojaxhi, është e vetmja parti që ka propozime konkrete për ndryshimin e gjendjes ku ndodhet sot vendi.