“Nëse zoti Puigdemont do të flasë, apo të dërgojë negociatorët e tij, e di shumë mirë se ç’ duhet të bëjë: t’i kthehet rrugës së ligjit, të cilën ne nuk do ta braktisim kurrë”- ka qënë kjo replika e kryeministrit të Spanjës Mariano Rajoy menjëherë pas intervistës së liderit të Katalonjës, i cili nënvizoi nevojën për dialog me Spanjën dhe vendosmërinë se shpallja e pavarësisë mbetet çështje ditësh.

Carles Puigdemont vari shpresat tek një ndërmjetësim ndërkombëtar, por Europa është tërhequr. Një ditë më parë, Presidenti i Katalonjës e akuzoi Mbretin Filipi i VI për injorimin e qëllimshëm të miliona bashkëqytetarëve të tij. Për Puigdemont, ky është një moment që kërkon ndërmjetësim, por monarku ka refuzuar ta marrë përsipër rolin që i ofron Kushtetuta spanjolle, duke u rreshtuar në krah të qeverisë së Rajoyt.

“Deklarata që bëri Mbreti i bënte eko-politikës së qeverisë së Mariano Rajoy, dhe kjo ishte katastrofike për popullin e Katalonjës. Me vendimin tuaj të djeshëm, ju humbët mbështetjen e shumë njerëzve në Katalonjë që ju vlerësojnë dhe që ju kanë ndihmuar në momentet e vështira të monarkisë. Njerëzit prisnin një tjetër ton, një ftesë për dialog dhe marrëveshje,”- u shpreh Presidenti i Katalonjës.

Carles Puigdemont deklaroi më herët për BBC-në se qeveria e tij do t’i kërkonte parlamentit rajonal deklarimin e pavarësisë, pas votimit në referendumin e së dielës, të cilin Madridi e deklaronte dhe e rideklaroi si të paligjshëm, madje edhe përmes Mbretit Filipi i VI.

Kriza kushtetuese në Spanjë, vendi me ekonominë e katërt më të madhe të Eurozonës, ka tronditur monedhën vendase dhe aksionet e obligacionet e Spanjës, duke rritur ndjeshëm koston e borxhit të Madridit. Një komitet ndërpartiak i parlamentit rajonal do të mblidhet për të rënë dakord mbi datën kur do të mbahet seanca plenare mbi pavarësinë.