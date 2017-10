Nje çerdhe tereshit e re i është shtuar Tiranës. Me kontributin e sipërmarrësve privat, çerdhja është hapur ne “Komunën e Parisit” duke i dhënë zgjidhje shqetësimit te prindërve te kësaj zone. Kryebashkiaku Erion Veliaj theksoi se do te vijojne investimet për me te rinjtë e Tiranës.

Per te përballuar fluksin e madh te kërkesave per këto institucione, krahas ndërtimit, bashkia po sheh mundësinë per te shfrytëzuar ambiente me qira. Ndërsa Ambasadori i Turqisë ne Tirane, Hidayet Bayraktar, pas investimit te bere nga nje biznes turk per këtë çerdhe, shprehu vijimin e bashkëpunimit te mire mes dy vendeve