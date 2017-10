Vetëm dy muaj më parë ishte një djerrinë që shërbente si parkim automjetesh, ndërsa tani është shndërruar në një nga këndet më të bukura të Tiranës, si për fëmijët që luajnë, edhe për të moshuarit që kalojnë kohën. Bashkia e Tiranës, me mbështetjen e ambasadës çeke, përfundoi punën për këndin rekreativ në sheshin “Bajram Curri” në Njësinë 7.

Veliaj bëri të ditur se projekti i ndërtimit të këndeve rekreative do të vazhdojë në çdo lagje.

“Më vjen mirë që e mbyllëm këtë muaj me këndin e 25 të lojërave, për të vijuar po në këtë zonë edhe me dy-tre të tjerë, edhe me fushat e basketbollit. Jam shumë i lumtur me mënyrën se si një premtim për të bërë një kënd lojërash tek Liqeni, pastaj nga një në çdo njësi, sot i ka tejkaluar pritshmëritë tona dhe do të doja që nën shembullin e ambasadës çeke, edhe të tjerë që duan të na japin një dorë, të ndajmë kostot, gjysmën Bashkia, gjysmën donatori, e të vazhdojmë kështu.”