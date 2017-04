Gjykata e Kolmarit në France pritet të shtyjë vendimin për ish-kryeministrin Ramush Haradinaj, që është njoftuar për në datën 6 prill. Ai ndodhet në liri me kusht dhe pret verdiktin lidhur me kërkesën e Serbisë për ekstradim. Zëdhënësja e gjykatës së apelit, Sandra di Roza, tha për mediat serbe se vendimi mund të shtyhet.

Seanca e së enjtes do të adresojë përgjigjet e ministrisë serbe të drejtësisë për pyetjet e gjykatës franceze. Edhe Haradinaj ka deklaruar se vendimi mund të shtyhet, por ka shprehur besimin se do të lirohet së shpejti. Ish-kryeministri u ndalua ne fillim të janarit në bazë të një urdhërarresti serb të lëshuar në vitin 2004 me pretendimin se ndaj tij ka prova për krime lufte në Kosovë.