Biznesmeni Arben Burimi ka ndërruar jete orët e para te mëngjesit nga infarkti. Familjaret shprehen te tronditur per largimin e parakohshëm te babait te tre fëmijëve.

Arben Burimi ka qene nje biznesmeni i njohur. Ai ka qene nje nga themeluesit e televizionit Telenorba shqiptare e me pas i shume sipërmarrjeve te tjera. Homazhet per te ndjerin do te zhvillohen ditën e shtune, prej ores 11.00 deri ne 14.00, ne restorant Internacional, ne rrugën e Kavajës.