Një mësues është plagosur rëndë në kokë, si pasojë e një sulmi me armë zjarri dhe me hanxhar në një shkollë të mesme në verilindje të Moskës. Autoritetet njoftojnë se të paktën 3 nxënës të tjerë kanë marrë plagë të rënda si pasojë e sulmit, por fatmirësisht janë jashtë rrezikut per jetën. Policia dhe ambulancat kane mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes. Të plagosurit janë transportuar në spital. Policia ka vënë në pranga autorin, identiteti i të cilit nuk është bërë i ditur. Ende nuk dihen motivet e sulmit. Por ajo për të cilën shqetësohen autoritetet është se sulmi me hanxhar dhe me armë zjarri vjen pas serisë së sulmeve terroriste në Europë e më gjerë.