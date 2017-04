Të nxitur nga njoftimi i policisë një ditë më parë, për arrestimin Ilir Metes, 54-vjecarit banues në Tiranë i akuzuar për vjedhje, identitet i njejte me ate te kryeparlamentarit, Vizion Plus ka kryer një vëzhgim në Gjendjen Civile mbi popullaritetin e identitetit të politikanëve kryesorë në Shqipëri.

Nga ky vëzhgim rezultoi se me emrin identik më i populluar në vend është Ilir Meta, me plot 52 persona të regjistruar.

Pranë tij, në vendin e dytë ndodhet Lulzim Basha me 7 persona me kete identitet, ndërsa 6 vetë me emrin Sali Berisha.

Nderkohe me emrin Edi Rama ne listen e gjendjes civile jane regjistruar vetëm 4 persona.