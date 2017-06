Ndërsa përplasja mes LSI-se dhe PS-se sa vjen e thellohet Ilir Meta nuk e përjashton si opsion dorëheqjen nga posti i presidentit. I ftuar ne emisionin KAPITAL ne Vizion Plus kreu i kuvendit është gati te beje çdo hap qe do ti shërbente stabilitetit.

Me një gjuhe mjaft te ashpër ish kryetari i LSI akuzoi Edi Ramen me te cilin ndau katër vjet qeverisje se përdor kriminelet dhe banditet. Ilir Meta shprehet i vendosur te pengoje me çdo kusht siç thotë ai instalimin e një regjimi oligarkik.

Meta shkon edhe me tej kur thotë se armata e te rinjve do te ruaje votat ne te gjithë Shqipërinë.

Ish kryetari i Levizjes Socialiste për Integrim akuzoi Ramen e Bashen për shkarkimet ne administrate te cilat i quan tërësisht me prapavije politike.

Ilir Meta iu përgjigj edhe deklaratave te numrit dy te Partisë Socialiste duke thëne se nuk I trembet kërcënimeve e se Gramoz Ruci nuk do te jete ne parlamentin e ardhshëm.